شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز الحصول على تمويل عقارى لترميم المبانى السكنية؟.. والقانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضح قانون التمويل العقارى، الأنشطة التى تنطبق عليها القانون ولعل أبرزها تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين العقارات لأغراض السكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى.

وفيما يلى نستعرض الأنشطة التى لها الحق الحصول على تمويل عقارى

ووفقا للقانون

تسرى أحكام هذا القانون على أنشطة التمويل العقارى وهى:

(أ) تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين العقارات لأغراض السكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى.

(ب) الإجارة مع مراعاة أحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى.

(جـ) تمويل شراء حق الانتفاع بالعقارات.

(د) تمويل شراء العقارات بنظامى المشاركة والمرابحة.

(هـ) إعادة التمويل العقارى.

ويجوز للوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخرى فى مجال التمويل العقارى.

ويكون ذلك التمويل بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهنًا رسميًا، أو غير ذلك من الضمانات التى يقبلها الممول طبقًا للقواعد والإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.