شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير هاري كين ما زال خيارًا أول فى البايرن خلال المريكاتو الشتوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن نادي بايرن ميونخ ما زال يخطط للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب نادي توتنهام، حيث أن اللاعب يلقي قبولًا كبيرًا داخل النادي البافاري، خاصة أن الفريق يعاني فى الوقت الحالي من عدم توافر بديل للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوسكي.

وأوضحت التقارير الصحفية أن موقف اللاعب الحالي هو من يجبر مسئولي الفريق البافاري فى التفكير من أجل التعاقد مع اللاعب فى الفترة المقبلة، خاصة أن تعاقد اللاعب مع توتنهام ينتهي بنهاية الموسم الجاري، فى الوقت الذي لم يوقع اللاعب على أية عقود جديدة حتى الآن.



خطة مسئولي البايرن من أجل ضم اللاعب

ويري مسئولي البايرن أن اللاعب قد يرفض التجديد لفريقه الإنجليزي فى الوقت الحالي، مما يجعل الفريق البافاري يتدخل من أجل حسم الصفقة فى الساعات القادمة بشكل نهائي فى فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، الأمر الذي سيجبر توتنهام على بيع اللاعب خوفًا من رحيله فى الصيف القادم مجانًا.



موقف توتنهام من تجديد تعاقدها مع كين

وفى سياق متصل أكد مصدر مسئول داخل نادي توتنهام أن الفريق يحاول بشتي الطرق تجديد التعاقد مع اللاعب قبل مباريات كأس العالم فى قطر، والتي قد تشهد تألق اللاعب بشكل كبير، الأمر الذي قد يجلب له عروضًا مالية ضخمة لا يمكن للاعب رفضها، ومن ثم يقرر الرحيل فى الصيف القادم فى صفقة إنتقال حر.