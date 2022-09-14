شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتسبب في سخرية عارمة من مالك تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تسبب محمد صلاح قائد المنتخب المصري، والمحترف ضمن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، في حالة سخرية من رجل الأعمال تود بوهلي، مالك نادي تشيلسي.

مالك تشيلسي يتعرض للسخرية

وتعرض تود بوهلي مالك نادي تشيلسي الجديد، للسخرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بسبب محمد صلاح وكيفن دي بروين.

سبب السخرية من مالك تشيلسي

ظهر بوهلي، في تصريحات خلال الساعات الماضية، بتحدث فيها عن أكاديمية تشيلسي، والإشادة بها وبما تخرجه من مواهب تغزو كرة القدم الإنجليزية على مدار السنوات الأخيرة.

وقال مالك تشيلسي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: “لدينا واحدة من أفضل الأكاديميات في العالم، إذا نظرت إلى ما طورته أكاديميتنا، هي التي أخرجت لاعبين مثل محمد صلاح وكيفن دي بروين”.

لتنتشر حالة من السخرية، لعدم معرفة مالك تشيلسي، بأن محمد صلاح ودي بروين ليس من أبناء أكاديمية البلوز.

وقامت الجماهير بتصحيح الأمر لـبوهلي، والتي وصفته أنه لا يعلم أن تشيلسي قام بشراء صلاح من بازل السويسري وبدأ مع المقاولون العرب أحد أندية الدوري المصري.

واوضحت الجماهير له، أن دي بروين كان يتواجد في نادي جينك قبل الانضمام إلى تشيلسي.