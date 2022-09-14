انت الان تتابع خبر المركزي العراقي يصدر توجيهاً يخص منظومات الطاقة المتجددة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر إعلام البنك في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "دعا المصارف المجازة إلى تسهيل إجراءات الراغبين في الحصول على قروض مبادرة الطاقة المتجددة، واعتماد الآليات الجديدة التي تمنح المقترض من هذه المبادرة حق اختيار المصرف المقرض من دون حاجة لنقل توطين راتبه، إن كان لدى مصرف آخر، واستحصال الأقساط المستحقة على المقترِض عبر نظام المقاصة الإلكتروني".



وفيما يتعلق بالمقترضين من غير الموطِّنين، بين أنه "يتم الاقتراض من المصارف المشاركة في هذه المبادرة، لقاء ضمانات يقبلها المصرف المقرِض".

