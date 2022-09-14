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الإطاحة بمطلوب للنزاهة بعد فراره من محكمة تحقيق صلاح الدين

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بجهد استخباري ومتابعة ميدانية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من القاء القبض على أحد المتهمين المطلوبين للنزاهة بقضايا فساد بعد فراره من محكمة تحقيق صلاح الدين قبل محاكمته".

وأشار البيان، إلى "تسليمه إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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