شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العاهل الأردني يبحث مع الرئيس الفرنسي العلاقات الثنائية وتطورات الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، في باريس، العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وأعلن قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت استقبلا، الأربعاء، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا على مأدبة غداء في الإليزيه، وأن المناقشات تناولت الأوضاع في الشرق الأوسط، حسب ”فرانس برس“.

واستقبل الرئيس ماكرون وزوجته الملك والملكة وولي العهد الأمير حسين بن عبد الله في الساعة 13،00 (11،00 ت غ)، في الفناء الرئيس للقصر الرئاسي أمام حشد من المصورين.

وذكرت الرئاسة الفرنسية، أن هذا اللقاء سيشكل ”مرحلة جديدة في الشراكة الإستراتيجية“ بين البلدين، وسيتيح ”مواصلة العمل المشترك في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية“.

وأضافت: ”ستكون أيضا مناسبة لمناقشة الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط لنفس الهدف وهو تعزيز الاستقرار والحوار“.

أبرز القضايا التى ناقشها الزعيمان

وفيما يخص القضية الفلسطينية، يتفق البلدان على إيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تأخذنا باتجاه تحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين.

ولفرنسا، موقف داعم لحلّ الدولتين والداعي إلى احترام الوضع التاريخي في القدس ومقدساتها.

وأعرب البلدان عن دعمهما المشترك للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل محاربة الإرهاب، حيث شاركت فرنسا في 2 كانون الأول/ديسمبر 2017 في الاجتماعات الدولية لمكافحة الإرهاب في مدينة العقبة.

وبلغت الاستثمارات الفرنسية في الأردن ما قيمته 1.5 مليار يورو في قطاعات الاتصالات، النقل، والسياحة، والاسمنت، ومياه الشرب، والبنية التحتية.

وتقدم فرنسا دعما ميسرا بقيمة مليار يورو كل 3 سنوات للأردن.

وقدّم برنامج الوكالة الفرنسية للتنمية 900 مليون يورو للأردن بين عامَي 2016 و2018، منها 600 مليون يورو كقروض سيادية من الحكومة الفرنسية إلى الحكومة الأردنية و300 مليون يورو قُدمت للقطاع الخاص أو مؤسسات الحكم المحلي مثل أمانة عمّان الكبرى.

وفي مجال التعاون الثقافي والتقني، بدأ التعاون بين البلدين فيه بتوقيع اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني في 1965، ثم استُبدلت باتفاقية وُقِّعت في 1995، لتغطية مواضيع إضافية.

وفيما يتعلق بالتبادل التجاري، تشمل الصادرات الأردنية إلى فرنسا، معادن البوتاس، والفواكه الطازجة والخضراوات، ومنتجات البحر الميت.