شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا.. تعرف على الرؤساء الممنوعين من حضور جنازة الملكة إليزابيث والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نقلت وكالة ”رويترر“، اليوم الأربعاء، عن مصدر بوزارة الخارجية البريطانية، قوله إن بريطانيا ستدعو ممثلا من كوريا الشمالية لحضور جنازة الملكة إليزابيث الإثنين القادم، لكنها لن ترسل دعوات إلى مجموعة من الدول منها أفغانستان وسوريا وفنزويلا.

وأضاف المصدر أن الدعوة لكوريا الشمالية ستكون على مستوى السفراء.

وتقام جنازة الملكة إليزابيث في لندن يوم 19 أيلول/ سبتمبر، وأعلن بالفعل عدد من زعماء العالم وأفراد العائلة المالكة وغيرهم من الشخصيات المرموقة أنهم سيحضرون.

ولن توجه الدعوة لسوريا وفنزويلا لأن بريطانيا ليس لديها علاقات دبلوماسية معهما، فيما قال المصدر إن أفغانستان لم تتم دعوتها بسبب الوضع السياسي الراهن هناك.

وانضمت هذه الدول إلى روسيا وميانمار وروسيا البيضاء التي لم تتم دعوتها لحضور الجنازة.

إمبراطور اليابان يحضر جنازة الملكة إليزابيث الرسمية

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يحضر الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو جنازة الملكة إليزابيث الثانية الرسمية فى بريطانيا الأسبوع المقبل بدعوة من العائلة المالكة فى البلاد.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ومسؤولين حكوميين آخرين لا يخططون لحضور الجنازة المقرر عقدها الاثنين المقبل.

وأضاف ماتسونو المتحدث باسم الحكومة اليابانية أن العائلة المالكة البريطانية والعائلة الإمبراطورية اليابانية حافظتا خلال فترة حكم الملكة إليزابيث التي استمرت 70 عامًا على علاقات ودية لثلاثة أجيال"، بما في ذلك جد الإمبراطور الحالي ووالده.

وأفاد بأن العائلة المالكة البريطانية كانت قد دعت الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو لزيارة بريطانيا بعد أن اعتلى العرش في مايو 2019، بيد أنه تم إلغاء الخطة بسبب جائحة فيروس كورونا، وإنه من المقرر أن يغادر الزوجان الإمبراطوريان اليابان السبت المقبل على أن يعودان إلى أرض الوطن الثلاثاء.

جدير بالذكر أن قرار حضور الإمبراطور جنازة الملكة إليزابيث يعكس العلاقة العميقة بين العائلتين الملكية والإمبراطورية، إذ أن الإمبراطور تقليديا لا يحضر الجنازات سواء داخل البلاد أو خارجها.