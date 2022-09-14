"اتصالات النواب" تؤكد أهمية دور معهد الاتصالات اللاسلكية بمجال البحث العلمى

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، على ضرورة دعم دور المعهد القومى للاتصالات السلكية واللاسلكية فى مجال البحث العلمى وتدريب الشباب ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال لإنتاج كوادر مميزة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديهم المعرفة الرقمية التى تهدف إلى بناء مجتمع معرفى حديث ومتطور.

جاء ذلك ضمن حزمة توصيات أقرتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى للحكومة لتطوير القطاع فى ضوء مناقشتها لما ورد بوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديدة 2022/2023.

وتُمارس اللجنة البرلمانية اختصاصاتها انطلاقا من المادة اللائحية المنظمة لمهاهما والواردة بالقانون رقم 136 لسنه 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنه 2016، وتشمل الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتى، التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يُشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يلعب دورًا مهمًا ورئيسيًا فى تعزيز مقومات التنمية المستدامة، بما يهيئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون محفزة ومرشدة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

وتستهدف خطة التنمية خلال المالى الجديد 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) أن يزداد إنتاج القطاع بنسبة تناهز 20% بالأسعار الجارية، وبنسبة 14.3% بالأسعار الثابتة، وكذلك بالنسبة للناتج، من المستهدف زيادته بنسبة تقارب 21% بالأسعار الجارية، و14.4% بالأسعار الثابتة، بنسب مساهمة 2.9%، و3% على الترتيب من الناتج المحلى الإجمالى.