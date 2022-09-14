شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت بركات: عودة العلاقات المصرية - القطرية انتصارا جديدا لثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر بالزيارة الرسمية التى يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي لقطر ، مشيداً بعودة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى سابق عهدها.

وقال رئيس حزب أبناء مصر فى بيان له أن الزيارة التى تأتى فى أعقاب زيارة الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر إلى القاهرة ، و تعد انتصارا حقيقياً للدبلوماسية المصرية في تحقيق أهداف ثورة الثلاثين من يونيو 2013 التى نجحت فى تعرية أكاذيب الجماعة الإرهابية ، ومحاولاتهم المستميتة فى تأليب الرأي العام العربي ضد مصر.

وأضاف مدحت بركات أنه آن الأون لعودة العلاقات العربية العربية فى خضم الأزمات التى يشهدها العالم والتوترات فى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط ، لافتا إلى أن التعاون الاقتصادى أصبح ضرورة.

وتابع رئيس حزب أبناء مصر، تابعنا عن كثب حفاوة الإستقبال للرئيس عبدالفتاح السيسي والوفد المرافق له، من قبل الأمير تميم وحكومته، و لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين.

كما تابعنا تأكيدات الرئيس السيسي حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.