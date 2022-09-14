شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب نيابية للحكومة بالتصدى لـ"غول الدروس الخصوصية".. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى" المتخصص بالشأن التشريعى والنيابى تقرارا له تحت عنوان "غول الدروس الخصوصية".. برلمانيون لوزير التعليم: آفة كل عام وانتشارها يُهدر الملايين على الدولة.. ولابد من وضع نظام جديد للثانوية العامة".

وألقى التقرير الضوء على إشكالية الدروس الخصوصية التى تمثل أزمة مع بداية كل عام دراسى، لأنها تمثل عبء حقيقى على كافة الأسر المصرية، ولابد من التصدى لها بشكل حاسم، خاصة أنها تلغى الدور الذى من المفترض أن تقوم به المدرسة، ويصبح الاعتماد الكامل على مراكز الدروس الخصوصية، كما أن نشاط هذه المراكز يهدر أموالا كثيرة على خزينة الدولة.

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