سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه يرتفع في البنوك خلال التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، بينما استقر السعر في بنك البركة.

ويرصد الخليج 365 سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال تعاملات اليوم مع مقارنتها خلال تعاملات أمس.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 19.34 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك مصر: 19.34 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك الإسكندرية: 19.36 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك القاهرة: 19.36 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 19.36 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

البنك العربي الأفريقي: 19.34 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك قناة السويس: 19.32 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.39 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك كريدي أجريكول: 19.35 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك البركة: 19.27 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.

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