بعد توجيه حكومي.. قرار من الصحة بشأن المنح الدراسية للعاملين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

عممت وزارة الصحة والسكان، توجيهًا حكومياً بشأن تقدم العاملين بالمؤسسات الحكومية للحصول والمشاركة في المنح الدراسية والبرامج التدريبية المقدمة من جهات وطنية أو أجنبية، دون الحصول على موافقة جهات عملهم.

ونص التوجيه -الذي حصل عليه الخليج 365- بضرورة إلزام كافة الأفراد والعاملين بالوزارات والجهات المعنية بالدولة بعدم التقدم للمشاركة في أي منح دراسية أو برامج، إلا بعد الحصول على موافقة جهات عملهم، واستطلاع تلك الجهات بالحصول على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل التقدم للالتحاق.