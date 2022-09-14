القوى العاملة: تحصيل أكثر من مليون جنيه مستحقات 4 عمال متوفيين بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إنها تلقت تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابع لسفارة مصر الرياض - بالمملكة العربية السعودية، كشف فيه عن نجاح مكتب التمثيل العمالي فى تحصيل مبلغ (383 ألفاً و303 ريال) أي ما يعادل حوالي (مليون وتسعمائة وخمسة وسبعين ألف جنيه مصري) كمستحقات لأسر أربع عمال مصريين متوفيين

وبحسب بيان اليوم الأربعاء، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته، بمتابعة أوضاع العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية وتحصيل المستحقات المالية المتأخرة لدى جهات العمل المختلفة وبصفة خاصة مستحقات العاملين المصريين المتوفيين.

وأوضح أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أنه تم تحويل مستحقات جميع العاملين المتوفيين إلى ذويهم بمصر مع إخطارهم باستلامها من بنك ناصر الاجتماعي بموجب إعلام الوراثة، ومن جانبهم توجه أسر العاملين المتوفيين بالشكر والتقدير لمكتب التمثيل العمالي بالرياض، ووزارة القوى العاملة المصرية على استجابتها السريعة وتوجيه مكتب التمثيل العمالي لتحصيل تلك المستحقات وإرسالها لذويهم بمصر.