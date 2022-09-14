الصراع في تيجراي: تجدد الغارات في الإقليم الإثيوبي وسقوط 10 قتلى

محمد اسماعيل - القاهرة - أديس أبابا- (بي بي سي):

أسفرت غارات الجوية لليوم الثاني على ميكيلي، عاصمة إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا، عن 10 قتلى كما ذكر مسؤول بمستشفى.

وحسب ما أفاد به كيبوروم جبريسيلاسي، المسؤول في مستشفى "أيدر ريفيرال" في ميكيلي، فإن الضربات الجوية التي وقعت صباح اليوم الأربعاء نفذت بواسطة طائرات مسيرة بدون طيار.

وتأتي الغارات بعد أيام على قيام سلطات الإقليم التي انخرطت في صراع منذ نحو عامين، منذ خريف 2020، مع الجيش الإثيوبي التابع لحكومة أبي أحمد المركزية، بفتح الباب أمام مفاوضات سلام واستعدادهم لإبرام حوار.

وكانت ميكيلي قد تعرضت لغارةُ جويةُ أخرى أمس الثلاثاء.

وتتواصل المعارك على عدة جبهات في شمال إثيوبيا منذ استئناف أعمال العنف في 24 أغسطس بعد هدنة استمرت خمسة أشهر.