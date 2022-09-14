كتاب: ترامب كان يخشى من أن تغتاله إيران بعد مقتل سليماني

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

خشى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن تثأر منه إيران لمقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في غارة شنتها واشنطن قبل 3 سنوات.

وحسب كتاب جديد يؤلفه كتاب جديد لبيتر بيكر وسوزان جلاسر، الصحفيان في نيويورك تايمز، فإن ترامب أخبر أصدقاءه بأنه خائف من أن تغتاله إيران انتقاما لموت سليماني، الذي قتل في غارة لطائرة مسيرة أمريكية في وقت سابق من العام نفسه.

ومن المتوقع أن ينشر كتاب "المقسم: ترامب في البيت الأبيض 2017-2021" في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وحصلت صحيفة الجارديان البريطانية على نسخة منه.