اخبار العالم

كتاب: ترامب كان يخشى من أن تغتاله إيران بعد مقتل سليماني

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

خشى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن تثأر منه إيران لمقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في غارة شنتها واشنطن قبل 3 سنوات.

وحسب كتاب جديد يؤلفه كتاب جديد لبيتر بيكر وسوزان جلاسر، الصحفيان في نيويورك تايمز، فإن ترامب أخبر أصدقاءه بأنه خائف من أن تغتاله إيران انتقاما لموت سليماني، الذي قتل في غارة لطائرة مسيرة أمريكية في وقت سابق من العام نفسه.

ومن المتوقع أن ينشر كتاب "المقسم: ترامب في البيت الأبيض 2017-2021" في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وحصلت صحيفة الجارديان البريطانية على نسخة منه.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا