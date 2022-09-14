لطلب صنايعي .. إندرايفر تطلق خدمة "المختص" في القاهرة والإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

أطلقت شركة إندرايفر لخدمات النقل الذكي خدمة "المختص" في محافظتي القاهرة والإسكندرية والتي تتيح للعملاء العثور على متخصصين من مختلف القطاعات، مثل ميكانيكا السيارات، والسباكة والكهرباء والتنظيف والتعليم والتجميل، بحسب بيان من الشركة اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة إن الخدمة الجديدة تتيح للمتخصصين فرصة للترويج لخدماتهم، حيث يقدم المستخدم الطلب مع عرض التكلفة التي يرغب دفعها لكل خدمة، وسوف يتمكن المختص من رؤية هذه الطلبات والتسعيرة التي وضعها المستخدم واقتراح التكلفة وتحديد السعر بينه وبين المستخدم.

وقالت نهى عمار، مدير التسويق لشركة إندرايفر في مصر والشرق الأوسط، إن الشركة تعمل على التوسع بخدماتها داخل السوق المصري من خلال إطلاق خدمات جديدة مثل خدمة "المختص".

يذكر أنه تم تحميل تطبيق الشركة أكثر من 150 مليون مرة ومتواجدة في أكثر من 645 مدينة في 45 دولة، يقع مقرها الرئيسي في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأمريكية ، والمحاور الإقليمية في أمريكا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا مع أكثر من 2000 موظف في جميع أنحاء العالم.