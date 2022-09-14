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إيران تعلن عدد زوارها الداخلين الى العراق ـ عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال وحيدي ، خلال زيارته التفقدية لمعبر مهران الحدودي بمحافظة ايلام غرب ايران: "الخدمات والضيافة على الحدود جيدة جدًا وهم يخدمون الزوار بكل طاقتهم".

وأضاف: حركة المرور في جميع المعابر الحدودية الستة مع العراق انسيابية، وبامكان الزوار زيارة التعبات المقدسة بيسر ومن دون اي مشكلة.


وتابع وزير الداخلية: ليس لدينا أي مشاكل في المعابر الحدودية مع العراق، وأي شخص يريد الذهاب لزيارة العتبات المقدسة يمكنه دخول العراق عبر حدود الدخول المحددة.

واضاف وحيدي: لغاية الان بلغ عدد الزوار الايرانيين الداخلين الى العراق أكثر من 3 ملايين فيما بلغ عدد العائدين منهم مليونا و 500 ألف زائر.

وبشأن مشكلة الرعايا الأفغان والباكستانيين على حدود شلمجة بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران الذين كانوا يعتزمون الدخول الى العراق، قال: لقد تم حل مشكلة هؤلاء الرعايا بالتنسيق بين حرس الحدود والحكومة العراقية، ويمكنهم الدخول إلى العراق بدون اي مشكلة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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