شكرا لقرائتكم خبر عن محمود القط "نائب التنسيقية": إعلام "المتحدة" يتمتع بتأثير إقليمى وعالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للإعلام أصبح يمتلك من الخبرات والمقومات التى تجعله مؤثرا محليا وإقليميا ودوليا والتى يستطيع من خلالها تحمل مسئولية الدفاع الإعلامى بكل وسائله عن الدولة المصرية.

وأضاف أن تكليف الشركة المتحدة لقطاع أخبارها بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم تواجه الشائعات والأكاذيب، يترجم الدور الأصيل للإعلام فى إظهار الحقائق، خاصة عندما تواجه الدولة حملات ممنهجة من التشكيك والإدعاءات الكاذبة ونشر شائعات مغلوطة، مؤكدا أنه أصبح هناك ضرورة لوجود منصات إعلامية كبيرة ومنابرة منتشرة تقوم بتسليط الضوء على الشائعة ورصدها وإظهار الحقيقة التى بكل الوسائل.

واعتبر "القط"، أن ذلك له أهمية داخلية فى بناء وعى المواطن وأهمية خارجية لكى يرى المصرى فى الخارج، الحقيقة ويدرك العالم الأكاذيب، مطالبا بأن يقوم قطاع الأخبار فى المتحدة، بابتكار نماذج غير تقليدية لتكذيب الشائعات مثل استخدام الصور وتقنيات الأبعاد الثلاثية وغيرها، مما يجذب عين المشاهد واهتمامه والأهم الانتشار على المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وكان قد أكّد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن الانتصار فى معركة الوعى كان ولا زال الإطار الحاكم للرسالة الإعلامية المقدمة فى مختلف إصداراتها الصحفية والتلفزيونية والإذاعية، وكذلك فيما يُقدم بالمحتوى الدرامى على مدار العام، بهدف التثقيف والترفيه ودحض الأكاذيب، ونشر المعلومات الصحيحة، وخلق وعى حقيقى لدى المجتمع المصرى، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية دور الإعلام ببناء وعى حقيقي.