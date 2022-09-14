مشكلات تعصف بانستغرام بسبب تيك توك

نيويورك: ذكر تقرير أمريكي أن منصة مشاركة الصور الأشهر في العالم، ”إنستغرام“، تواجه مشكلات عدة بسبب محاولتها اللحاق بمنافستها الشرسة، ”تيك توك“.

وقالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ إن خاصية ”ريلز“ (Reels) لدى منصة ”إنستغرام“، المملوكة لشركة ”ميتا“، لا تقدم المأمول منها بسبب سيطرة منصة الفيديوهات، ”تيك توك“، على هذا المجال بشكل ”غير قابل للتنافس“ على مستوى الأرقام.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس التنفيذي لشركة ”ميتا“ الأمريكية للتكنولوجيا، مارك زوكربيرغ، يراهن على المستقبل القريب لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي في ما يخص ”إنستغرام ريلز“، وهي ميزة الفيديو القصير التي يروج لها باعتبارها رد الشركة على صعود ”تيك توك“.

وخلصت وثيقة داخلية للشركة – حصلت ”الجورنال“ على نسخة منها – إلى أن على ”ميتا“ فعل المزيد إذا أرادت اللحاق بالركب ومواكبة تفوق ”تيك توك“. ووفقاً للوثيقة، يقضي مستخدمو ”إنستغرام“بشكل تراكمي حوالي 17.6 مليون ساعة يوميًا في مشاهدة مقاطع ”ريلز“، أي أقل من العُشر لدى ”تيك توك“ بواقع 197.8 مليون ساعة يوميًا على تلك المنصة.

ونُشرت الوثيقة، التي تحمل عنوان ”حالة صناع المحتوى في ما يخص ريلز لعام 2022″، داخليًا في أغسطس. وقالت إن مشاركة“ريلز“ تراجعت في الآونة الأخيرة، بانخفاض 13.6 ٪ خلال الأسابيع الأربعة السابقة، وإن ”معظم مستخدمي الميزة ليس لديهم أي تفاعل على الإطلاق“.

وعزت الوثيقة السبب في ذلك إلى تعثر ”إنستغرام“ في جذب مبدعين جدد لإنشاء محتوى يمكن التفاعل معه بشكل كبير. وقالت الوثيقة: ”على سبيل المثال، هناك ما يقرب من 11 مليون منشئ محتوى على إنستغرام في الولايات المتحدة، لكن حوالي 2.3 مليون منهم فقط، أو 20.7٪، ينشرون على المنصة كل شهر“.

ووفقاً للصحيفة الأمريكية، وصفت المتحدثة باسم ”ميتا“ ومسؤولة الاتصالات في ”إنستغرام“ أيضاً، ديفي ناراسيمهان، البيانات المتعلقة بساعات المشاهدة بأنها قديمة وليست عالمية النطاق، لكنها رفضت الكشف عن أرقام أخرى. وزعمت – دون دليل – أن مشاركة“ريلز“ تشهد ارتفاعاً في الوقت الحالي على أساس شهري.

وقالت: ”لا يزال لدينا عمل يجب القيام به. لكن منشئي المحتوى والشركات يشهدون نتائج واعدة، ونمو تحقيق الدخل لدينا أسرع مما توقعنا، حيث يتزايد عدد الأشخاص الذين يشاهدون ويبدعون ويتواصلون من خلال ريلز أكثر من أي وقت مضى“.