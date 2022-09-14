شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: إشادة عالمية بنجاح التجربة المصرية فى القضاء على فيروس سي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمتابعة ورصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية، سلط المركز الضوء على تقرير "المنتدى الاقتصادى العالمي" والذى أشاد بنجاح التجربة المصرية فى القضاء على مرض التهاب الكبد الوبائى "فيروس سي"، مشيرًا إلى استطاعة مصر التغلب عليه، بالرغم من أنها كانت تصنف ضمن أعلى الدول فى العالم من حيث معدل انتشاره قبل عقد من الزمان.

وأشار التقرير كذلك إلى إطلاق الحكومة المصرية فى عام 2014 حملة قومية للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائى "فيروس سي" وعلاجه، وشهدت الحملة نجاحًا كبيرًا، حيث قامت الدولة المصرية بفحص أكثر من 60 مليون شخص وعلاج أكثر من 4 ملايين آخرين، مما جعل مصر أول دولة تقضى على التهاب الكبد الوبائى، واصفًا الحملة بأنها "كانت واحدة من أكثر حملات الصحة العامة شمولًا، بصورة جعلت مصر على حافة أن نكون أول بلد يقضى على التهاب فيروس سي".

وأوضح المركز، أن المنتدى أشار فى تقريره إلى أن مصر نجحت فى الحصول على تمويل بقيمة 530 مليون دولار من البنك الدولى لإعطاء الأولوية لمواجهة تفشى الفيروس، خاصةً وأن الحملة استهدفت بذل جهود أوسع لتعزيز الرعاية الأولية والثانوية وتعزيز الطلب على خدمات الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، كما ساهمت الحكومة المصرية بدعم قدره 442.5 مليون دولار، مضيفًا أن ما حققته مصر من وفرة سنوية بعد القضاء على المرض يعد عائدًا رائعًا من حيث الاستثمار فى الصحة العامة.