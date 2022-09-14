شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مبادئ قضائية بشأن الصورية فى عقود البيع بالمواريث.. عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " قول للى أكل الحرام يخاف.. التصدى لألاعيب الورثة"، استعرض خلاله 8 مبادئ قضائية بشأن الصورية فى عقود البيع فى المواريث، حيث تصدت محكمة النقض لألاعيب الورثة من خلال 8 مبادئ أبرزها أن توقيع الوارث كشاهد على عقد البيع بالصورية وقت صدوره من مورثه لا يفيد إجازته للعقد، وأن الوارث يعتبر فى حكم الغير فى التصرفات الصادرة من مورثه الماسة بحقه فى التركة عن طريق الغش والتحايل لمخالفة أحكام الإرث، وجواز إثبات التحايل على قواعد الميراث بكافة الطرق ولو كان الوارث طرفًا فى الاتفاق، وإليكم التفاصيل كاملة:

"قول للى أكل الحرام يخاف".. 8 مبادئ قضائية بشأن الصورية في عقود البيع في المواريث.. النقض تتصدى لألاعيب الورثة وتؤكد : توقيع الوارث كشاهد على عقد البيع بالصورية وقت صدوره من مورثه لا يفيد إجازته للعقد



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