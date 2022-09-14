شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهم مستهدفات الدولة للقطاعين خلال 22/23.. قطاعا الصحة والتعليم أولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الحكومة ضمن خطتها للعام المالى الحالى 2022/2023، عددا من المستهدفات لكل قطاع من قطاعات الدولة، والتى جاء على رأسها قطاعى الصحة والتعليم، حيث تستهدف الدولة تطوير وتنمية قطاعى الصحة والتعليم فى إطار تحسين جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان، وذلك من خلال إتاحة المزيد من الخدمات المقدمة له مع ضمان جودتها.

وبحسب تقرير الخطة الاستثمارية الصادر عن وزارة التخطيط حول الملامح الأساسية لخطة الدولة للسنة المالية 2022/2023 والموجه لمجلس النواب، تتمثل أهم مستهدفات الحكومة فى قطاع الصحة في: "إنشاء وتطوير 36 مستشفى ودخولهم الخدمة، توفير نحو 1500 سرير رعاية مركزة، ضخ 1000 سيارة إسعاف جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة، وعمل تطوير شامل لنحو 52 مركزا صحيا.

أما على مستوى قطاع التعليم، فتستهدف الدولة ضمن خطة العام المالى الحالى، خفض كثافة التلاميذ فى نحو 25 ألف فصل على مستوى الجمهورية، تحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعى من خلال تنفيذ 10 مدارس يابانية، و20 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، هذا بالإضافة إلى، ميكنة 154 مركز اختبار على مستوى كافة الجامعات، وإنشاء 15 جامعة أهلية، و9 جامعات تكنولوجية.