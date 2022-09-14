أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

ويرصد الخليج 365 أسعار عدد من أنواع السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار السمك اليوم

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 26 و32 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 55 و155 جنيها.

وتراوح سعر كيلو البوري ليتراوح بين 62 و80 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و160 جنيها.

واستقر سعر كيلو المكرونة ليتراوح بين 85 جنيها و105 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 115 و215 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 70 و140 جنيها.