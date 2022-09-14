ضبط هيروين وحشيش وآيس بحوزة عاطل قبل ترويجها في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الأربعاء، كمية من المواد المخدرة بحوزة عاطل قبل ترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة المراغة شمالي المحافظة، جرى التحفظ على المضبوطات، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة المراغة إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة وسط الصعيد" بضبط "ممدوح. ص" 22 عامًا عاطل ويقيم دائرة المركز والسابق اتهامه في قضية "مخدرات" بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 200 جرام كمية من مخدر الآيس تزن حوالي 100 جرام، وكمية من مخدر الهيروين تزن حوالي 50 جرام، و49 قرص مخدر، وسلاح أبيض "سكين"، ميزان حساس، مقص، هاتف محمول، مبلغ 430 جنيهًا.

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسكين بقصد الدفاع والميزان والمقص لإعداد المخدر للبيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.