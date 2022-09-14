غرق طفلة في ترعة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت طفلة مصرعها غرقًا في ترعة، اليوم الأربعاء، أثناء اللهو أمام منزل أسرتها، بطهطا شمالي محافظة سوهاج، جرى نقل الجثة للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة طهطا إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول الطفلة "روان. س" 4 أعوام وتقيم دائرة المركز جثة هامدة.

أفادت والدتها "شيماء. ص" 30 عامًا ربة منزل بأنه أثناء لهو ابنتها المذكورة على حافة الترعة المواجهة للمنزل انزلقت قدماها وسقطت بها، ما نتج عنه غرقها ووفاتها، ونفت الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.