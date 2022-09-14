هبوط الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

ويرصد الخليج 365 أسعار أبرز العملات العربية مقابل الجنيه اليوم ومقارنتها بمستوياتها بتعاملات يوم الخميس.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي: 60.39 جنيه للشراء بتراجع 9 قروش، و62.76 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرش.

سعر الريال السعودي: 5.13 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.25 جنيه للشراء، 5.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 49.90 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 4.95 جنيه للشراء، و5.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 26.85 جنيه للشراء، و27.32 جنيه للبيع.