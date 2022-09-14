انت الان تتابع خبر انجاز جديد.. صلاح يحطم سجل اسطورة ليفربول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء هدف صلاح في الدقيقة 17، من صناعة زميله البرتغالي ديوجو جوتا.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن صلاح تجاوز سجل أهداف الأسطورة ستيفن جيرارد مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا، على ملعب أنفيلد.

وتابعت "صلاح رفع رصيده إلى 15 هدفا مقابل 14 فقط لجيرارد، لينفرد الفرعون المصري بصدارة هدافي ليفربول في دوري الأبطال على ملعبه".

