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انجاز جديد.. صلاح يحطم سجل اسطورة ليفربول

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بغداد - ياسين صفوان - وجاء هدف صلاح في الدقيقة 17، من صناعة زميله البرتغالي ديوجو جوتا.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن صلاح تجاوز سجل أهداف الأسطورة ستيفن جيرارد مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا، على ملعب أنفيلد.

وتابعت "صلاح رفع رصيده إلى 15 هدفا مقابل 14 فقط لجيرارد، لينفرد الفرعون المصري بصدارة هدافي ليفربول في دوري الأبطال على ملعبه".


وأضافت الشبكة، أن صلاح أنهى صيامه التهديفي في ، بعدما فشل في التسجيل خلال المباريات السبعة الماضية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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