الإصابة بالمشيمة المتوغلة.. 6 أضرار لـ"الولادة القيصرية" على الأم والجنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

حذرت وزارة الصحة والسكان، من أضرار الولادة القيصرية غير الضرورية على صحة الأم والطفل.

كان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، قال إن الوزارة بصدد اتخاذ بعض الإجراءات لتقليل الاعتماد على الولادة القيصرية التي ارتفعت نسبة اللجوء إليها مؤخرا بحسب تعبيره.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انفوجرافيك عن أضرار الولادة القيصرية والتي جاءت كالتالي:-

بالنسبة للأضرار على الأم

- الإصابة بالمشيمة المتوغلة.

-استئصال الرحم أثناء الولادة.

- نزيف الولادة الهائل.

المضاعفات التي يتعرض لها الأطفال والأجيال القادمة

- زيادة في الجراثيم المعوية والسمنة.

- الحساسية.

- التوحد.

- الإصابة بالسكر.

-الإصابة بأمراض المناعة.

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