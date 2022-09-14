بعد زيارة الدوحة.. كم مرة التقى الرئيس السيسي وأمير قطر بعد بيان العُلا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، إلى الدوحة في زيارة رسمية لمدة يومين، تعد الأولى من نوعها له إلى دولة قطر، تلبيةً للدعوة الموجهة من شقيقه الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الزيارة تأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة.

ويبحث الرئيس خلال الزيارة مع شقيقه أمير دولة قطر أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

العلاقات "المصرية - القطرية"

وشهدت العلاقات المصرية القطرية، تطورا كبيرا الفترة الماضية، إذ التقى الرئيس السيسي أمير قطر في عدة فعاليات ومحافل دولية، كان آخرها 24 يونيو الماضي، حين زار الأمير تميم بن حمد مصر، واستقبله الرئيس السيسى، وهنأه ذكرى توليه مقاليد الحكم في دولة قطر.

ووقع سامح شكري وزير الخارجية المصري على "بيان العلا"، في يناير 2021، والذي يهدف إلى حل الأزمة مع قطر، وذلك خلال القمة الخليجية الـ41، التي استضافتها المملكة العربية السعودية، وبحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وأكد بيان لوزارة الخارجية آنذاك، بأن الوزير سامح شكري "غادر المملكة العربية السعودية عائداً إلى أرض الوطن بعد أن قام بالتوقيع اليوم على بيان العلا الخاص بالمصالحة العربية".

وفي فبراير الماضي، التقى الرئيس السيسي بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش حضورهما افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين، سبق ذلك لقاء أيضا في أول نوفمبر الماضي، والتقى الرئيس السيسي وأمير قطر أثناء حضورهما قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي في غلاسكو .

وفي 28 أغسطس 2021، التقى الرئيس السيسي في العاصمة العراقية بغداد بالأمير تميم بن حمد آل ثاني على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة .

اتصالات وبرقيات

وفى 30 أبريل الماضي، أجرى الرئيس السيسي، اتصالاً هاتفيًا مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، تم تبادل التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات .

وقام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بتعزية مصر في برقية رسمية بعد حادث أتوبيس أسوان السياحي الذي خلّف ضحايا بينهم سائحون أجانب بحسب وكالة الأنباء القطرية، فى 13/4/2022 ، وأيضا فى 30/11/2021 تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين تسلمها رئيس مجلس الوزراء القطري خلال استقباله الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

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