تقارير: إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله/تل أبيب- (د ب أ):

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء أن مسلحين فلسطينيين على الأقل أصيبا بجروح في تبادل لإطلاق النار مع جنود إسرائيليين في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

ومن جهتها ، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن هناك انتشارا مكثفا للقوات الإسرائيلية قرب حاجز الجلمة شمالي جنين.

وتداولت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لإطلاق القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة في محيط الحاجز بعد ورود أنباء عن إطلاق نار في المكان ، ومقاطع أخرى لانتشار عدد من سيارات الإسعاف.