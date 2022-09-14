كيف تستقطب مصر "السياح المتقاعدين" من أوروبا في الموسم الشتوي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء القطاع السياحي، أن يشهد الموسم الشتوي المقبل زيادة كبيرة في أعداد الرحلات السياحية الوافدة من تركيا إلى شرم الشيخ.

ومن المقرر، أن تبدأ شركات السياحة التركية في تسيير رحلات إلى مدينة شرم الشيخ بداية من شهر أكتوبر المقبل، لتشمل سياحًا أتراك وروس ومختلف الدول الأوربية الأخرى، كون أوروبا تتحول لجليد خلال الشتاء.

واستعرض الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية التابع بوزارة السياحة والآثار، آلية استقطاب المتقاعدين ومن هم فوق سن الـ 60 عامًا.

وقال "هزاع" لمصراوي، إن معظم السياح المتقاعدين أو من هم فوق سن الـ60 عامًا يأتون من أوروبا في فصل الشتاء خصوصًا أوروبا الغربية، منوهًا بأن الكثير منهم يبدأون في التمتع بحياتهم فوق سن الـ60 عامًا لأن كل حياتهم كانت عمل وذلك في بعض الجنسيات الألمانية والأوروبية والإنجليزية.

وأشار إلى أن طرق استقطاب هذا النوع من السياح، يتطلب البحث من خلال مكاتب مصر بالخارج، عن دار المسنين، وهناك شركات متخصصة في هذا النوع من السياح ويمكن من خلالها التسويق عند الشركات الخاصة بالسن الكبير.

وتابع "هزاع": "هناك شركات خاصة بالمتقاعدين وخارج الخدمة إلخ.. وذلك من خلال التنسيق مع شركات السياحة الأجنبية ومصر تستهدف من خلال وضع حوافز معينة وخصومات ما فوق سن الستين بشكل معين ومختلف عن الآخرين يجذبه أكثر وله مميزات عن الشخص العادي، وكل هذه الأمور من الأشياء المهمة التي تجذب المتقاعدين لزيارة مصر".

من جانبه، قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، إن العمل على ملف استقطاب المتقاعدين وكبار السن ومن هم فوق سن الـ60 عاما، يتطلب تكاتف كافة الجهود المعنية وعلى رأسها وزارات السياحة والآثار والطيران والخارجية.

وأكد "عبداللطيف" لمصراوي، أن هناك الكثيرين من هذه الفئات يبحثون عن المجئ لمصر، ما يتطلب التواصل معهم من خلال سفارات مصر ومكاتبها التنشيطية بالخارج والشركات المتعاقدة مع مصر في الخارج، خصوصا الشركة العالمية التي تم التعاقد معها مؤخرًا.

وتابع: "يوجد في أوروبا دور مسنين في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وغيرها من دول أوروبا ومن الممكن التواصل معهم وعمل رحلات لهم، من خلال الفنادق المصرية وشركات السياحة في هذه الدول".

وأشار إلى أن مجيئ هذا النوع من السياح في أي مكان بمصر خلال موسم الشتاء مقارنة درجات حرارتهم بدرجات الحرارة في مصر فهو بالنسبة لهم "جنة" لأنهم سيجدون الجو مناسب.

وأكد، أن ذلك يتطلب وضع تسهيلات وعروض و"باكدج" لهم ويتم تسويقه على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال شركات السياحة والطيران بهدف جذب أكبر عدد منهم، ويحتاج ذلك إلى تكاتف جميع الأطراف المسؤولة عن القطاع بوزارة السياحة والآثار ووزارة الطيران والخارجية ورجال الأعمال والجهات المعنية.

وتابع: "القطاع السياحي يجب عليه الاستفادة من تواجد نحو 150 مليون من كبار السن والمتقاعدين بالدول الأوروبية والذين بدأوا من الآن في البحث عن أماكن للسفر إليها وزيارتها خلال فصل الشتاء المقبل في ظل الحديث عن نقص إمدادات الطاقة لأوروبا خلال فصل الشتاء المقبل كأحد تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك من خلال تجهيز برامج سياحية لتلك الفئة وبأسعار مناسبة لزيارة شرم الشيخ والغردقة خلال فصل الشتاء المقبل".