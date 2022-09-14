مجلس الأمن الروسي: حال استمرار الغرب في ضخ الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا ستنتقل العملية لمستوى جديد



محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو-(أ ش أ):

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمترى ميدفيديف، دول الناتو من أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستنتقل إلى مستوى جديد؛ حال استمرار الغرب في ضخ الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا.

وشدد مدفيديف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، على أنه حال حدوث ذلك فستختفي كل الحدود المرئية للنزاع ، ولن يكون هناك مجال للتنبؤ بإجراءات أطرافه.

وشدد على أنه لا أحد بإمكانه أن يعطي ضمانات أمنية للنازيين الأوكرانيين.

وكان مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي قد نشر وثيقة طالب خلالها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا بأن يصبحوا ضامنين لامن بلاده.

وفي دونيتسك ..أعلن سلطات المدينة إحباط هجمات للكتائب الأوكرانية على عدة محاور، مؤكدة إلحاق خسائر كبيرة بالقوات الأوكرانية .

وكان رئيس "دونيتسك" دينيس بوشيلين، قد أعلن -في وقت سابق اليوم- القضاء على مجموعة كاملة من قوات كييف حاولت التقدم في اتجاه مطار دونيتسك.