بوتين أطلع منظمة معاهدة الأمن الجماعي على خطوات روسيا لخفض التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان



محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ):

أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أطلعها على خطوات روسيا لخفض التصعيد على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن الأمانة العامة للمنظمة قالت إن "رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ابلغ أعضاء لجنة منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالخطوات العملية الإضافية التي اتخذها الجانب الروسي بهدف تهدئة التوتر الذي نشأ".

وأفادت أمانة المنظمة، بأن مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي توصل إلى اتفاق لإرسال بعثة من المنظمة إلى أرمينيا، برئاسة الأمين العام للمنظمة ستانيسلاف زاس.

وكان رئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، جريجوري كاراسين قد أعلن أمس الثلاثاء، أن أذربيجان وأرمينيا توصلتا إلى هدنة، وذلك بفضل جهود روسيا.

ونقلت "سبوتنيك" عن كاراسين القول، إن "عملية التوصل إلى هدنة على حدود أرمينيا وأذربيجان جاءت بفضل جهود روسيا، التي بدأت بمحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، ونشاط وزارة الخارجية الروسية"، مؤكدا أن هناك تصعيدا على حدود هذين البلدين منذ أن تحولت يريفان إلى عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.