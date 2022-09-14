الشرطة الأوكرانية: العثور على أدلة على جرائم روسية في منطقة خاركيف



محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (د ب أ):

في أعقاب استعادة مساحات واسعة من منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا من القوات الروسية المحتلة في الأيام الأخيرة ، قالت السلطات الأوكرانية إنها اكتشفت أدلة على جرائم ارتكبتها القوات الروسية.

وقال سيرهي بولفينوف، وهو ضابط شرطة أوكراني كبير من مدينة بالاكليا، إن القوات الروسية هناك عذبت السجناء بانتظام في مركز الشرطة المحلي، مما رفع عدد الأشخاص الذين سجنوا خلال الاحتلال المستمر منذ أشهر إلى حوالي 40 شخصا.

وكتب بولفينوف على فيسبوك يوم الثلاثاء "أخذ المحتلون أولئك الذين خدموا في الجيش أو لديهم أقارب هناك، وبحثوا أيضا عن أولئك الذين ساعدوا الجيش".

ووفقا لشهود عيان، تم استخدام الكهرباء لتعذيب السجناء، حيث تزعم التقارير التي لم يتم التحقق منها من أماكن أخرى في المنطقة أن الجيش الروسي قتل أشخاصا أيضا.

وتم اكتشاف مئات القتلى المدنيين بعد انسحاب القوات الروسية من المنطقة المحيطة بكييف في الربيع. وعلى الرغم من الأدلة الدامغة، نفت موسكو أن تكون عمليات القتل من عمل الجنود الروس، وادعت أن الفظائع ارتكبتها أوكرانيا.