تعرف على التحويلات المرورية في القاهرة لتطوير مشروع محور جمال عبدالناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير تطوير مشروع محور جمال عبدالناصر بالقاهرة الجديدة.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة، في بيان لها، أن الأمر الذي يستلزم غلق كلي لمحور جمال عبد الناصر للقادم من محور طلعت حرب تجاه الطريق الدائري مروراً بميدان جمال عبد الناصر "ميدان أرابيلا"، وذلك ابتداءً من الساعة (12) صباحاً "بعد منتصف الليل" يوم الأربعاء الموافق 14/9/2022 ولحين انتهاء الأعمال.

وتأتي التحويلات المرورية على النحو التالي:

- القادم من محور طلعت حرب استكمال السير بمحور طلعت حرب فيميناً محور الشباب فيميناً شارع محمد فريد فيميناً محور جمال عبدالناصر فالدوران والعودة تجاه مناطق الطريق الدائري ومحور عمر سليمان.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.