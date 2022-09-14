عاتبه على تحرش بشقيقته.. الحكم على المتهم بقتل شاب في المطرية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة 9 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية محاكمة سائق متهم بقتل شاب عاتبه لتحرشه لفظيًا بشقيقته.

وكشف أمر الإحالة للمتهم" ماهر. س" في القضية رقم 22527 /291 لسنة 2021 جنايات المطرية، والمقيدة برقم 5064 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، بأنه قتل المجني عليه "محمد. م"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأنه وعلى إثر خلافات بينهما ضمر في نفسه قتل المجني عليه، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة"، وتوجه للمكان الذي أيقن تواجده به.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قابل المجني عليه في الشارع يوم الواقعة، وبادرة بطعنه نافذة في الصدر بسلاح أبيض" مطواة" أعده لارتكاب الجريمة، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وتركه غارقًا ولاذ بالفرار.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم بعد ساعات من ارتكابه للجريمة، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه وإحالته للمحكمة الجنايات العاجلة التي أصدرت القرار السابق.