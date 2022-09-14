بينها شارع 9 والهضبة الوسطى.. ننشر خريطة التحويلات المرورية لتطوير منطقة المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير منطقة المقطم.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة، في بيان لها، أن الأمر الذي يستلزم الإغلاق الكلي لمنزل الهضبة الوسطى المؤدي إلى الطريق الدائري، ضمن أعمال ربط محور ياسر رزق.

وأضافت أن الإغلاق سيبدأ اعتبارا من الساعة 12 صباح اليوم الأربعاء، وإلى حين انتهاء الأعمال.

وأوضح البيان عن إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

- القادم من شارع 9 تجاه الطريق الدائري يسلك يساراً تجاه شارع صبحي حسين فيميناً محور ياسر رزق تجاه مناطق الهضبة الوسطى والطريق الدائري.

- القادم من مناطق الهضبة الوسطى والطريق الدائري اتجاه شارع 9 يسلك يمينا محور ياسر رزق فيسارا شارع صبحي حسين وصولاً لشارع 9.

وأشارت الإدارة العامة لمرور القاهرة إلى أنه تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.