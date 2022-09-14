بعد مزاعم تعرضه للتعذيب.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة متهم داخل قسم شرطة بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم حول وفاة أحد الأشخاص داخل محبسه بقسم شرطة بيلا بكفر الشيخ نتيجة تعرضه للتعذيب.

وأوضح المصدر أن ما تم تناوله في هذا الشأن عارٍ من الصحة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المذكور تم حبسه بتاريخ 5-9-2022 بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية "مخدرات وسلاح"، وبتاريخ 12-9-2022 تم نقله إلى المستشفى لشعوره بحالة إعياء شديدة وتوفى بالمستشفى.

وبسؤال شهود الواقعة "المحتجزين رفقته بالقسم" أيدوا ماسبق ونفوا تعرضه لأي اعتداء، وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية لمرضة بالدرن الرئوي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.