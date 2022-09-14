شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نووي إيران.. المفاوضات في مرحلة "الشلل" ولا نهاية وشيكة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رغم أن شللا بات يسود المفاوضات مع إيران حول ملفها النووي، مع استبعاد أن تثمر في المدى القصير، إلا أن أحدا لا يريد إعلان فشل هذا المسار.

وفيما يتيح قرار تأجيل إعلان فشل المسار للطرفين "كسب الوقت" لهما لتجنب أزمة خارج السيطرة، باتت آراء المفاوضين بغالبيتهم متوافقة حاليًا على عدم إمكان التوصل لاتفاق قبل انتخابات منتصف الولاية الأمريكية المرتقبة في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني.

وحول المحادثات غير المباشرة بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، قالت الولايات المتحدة في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء، إن إيران ليست "شريكا راغبا" في مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة.

وذكرت الولايات المتحدة، في بيان للمجلس، أوردته وكالة "رويترز"، المؤلف من 35 دولة "مستعدون لسرعة تنفيذ اتفاق على العودة المشتركة للتنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة. ما ينقصنا هو أن تكون إيران شريكا راغبا" في إحياء الاتفاق.

والتركيز منصب حاليا على نص نهائي مطروح منذ الثامن من أغسطس/آب لإحياء "خطة العمل الشاملة المشتركة"، التسمية الرسمية للاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وطهران لكبح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

والاتفاق يترنّح منذ العام 2018 حين أعلن الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة منه وإعادة فرض عقوبات أميركية على إيران التي ردّت على الخطوة بالتحرّر تدريجا من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

واستؤنفت المفاوضات قبل عام ونصف العام، لكن التفاؤل النسبي الذي كان سائدا قبل أسابيع تبدد واصبحت العملية حاليا أمام الطريق المسدود.

وفيما قال مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه: "نحن في وضع حرج"، أكد أن استئناف المحادثات بعد الانتخابات الأمريكية ليس أمرا مستبعدا، لكن حاليا "لا تجرى أي مفاوضات" والأمور عالقة تماما، وفق المصدر الفرنسي.

وقبل أشهر قليلة كانت القوى الكبرى تأمل إنجاز الاتفاق قبل حلول موعد الاستحقاق الأمريكي الذي من شأن نتائجه أن تعيد خلط الأوراق في حال فوز الجمهوريين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "من غير المرجّح أن تلوح آفاق حل في المدى القصير"، معتبرا أن إيران إما غير قادرة وإما غير عازمة على اتخاذ الخطوات اللازمة للتوصل إلى اتفاق.

وقبل أشهر قليلة كانت القوى الكبرى تأمل إنجاز الاتفاق قبل حلول موعد الاستحقاق الأمريكي الذي من شأن نتائجه أن تعيد خلط الأوراق في فوز الجمهوريين.

واستبعد الباحث الفرنسي برونو تيرتريه في مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، أي نهاية وشيكة لـ "ملحمة المفاوضات اللامتناهية حول النووي الإيراني"، مشددا على عدم وجود أي "خطة بديلة".

ووفق وكالة "فرانس برس"، يتمحور الخلاف على طلب إيران إنهاء تحقيق للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول آثار لليورانيوم المخصّب رصدت في ثلاثة مواقع غير معلن عنها، ما يمكن أن يشكل مؤشرا يدل على وجود برنامج إيراني لحيازة قنبلة ذرية.

وتندد طهران بـ "تسييس" الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحقيقها، وشدّدت الثلاثاء على أنها تعاونت بشكل "كامل" مع الهيئة الذرية.

لكن الدول الكبرى تشدد على أن هذا الأمر لا علاقة له بالمفاوضات الرامية لإحياء "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وتشير إلى وجود التزامات قانونية كون إيران دولة موقّعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وقال المصدر الفرنسي "لن نتهاون في هذه النقطة"، معتبرا أن هذا الأمر يضع استقلالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومصداقية الحد من انتشار الأسلحة النووية على المحك.

ومؤخرا حذّرت الوكالة من أنها غير قادرة حاليا على ضمان "الطابع السلمي الصرف" للبرنامج النووي الإيراني.

وكانت قد برزت خلال المفاوضات نقاط خلاف عدة تم تخطيها، لا سيما مطالبة إيران الولايات المتحدة بشطب الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، إلا أن هذه النقطة تمت تسويتها ولم تعد شرطا يعرقل إنجاز الاتفاق.

كذلك، تم تخطي مسألة الضمانات الأمريكية، وفق دبلوماسيين غربيين، بعد أن كانت إيران تتوجّس من تكرار ما حصل في العام 2018 حين انسحب ترامب من الاتفاق.

الكل يخشى هذا الخطر لكن "أحدا لا يريد الحرب" وفق دبلوماسي أوروبي، خصوصا في خضم النزاع الدائر في أوكرانيا.

ولا يحبّذ الغربيون السيناريو العسكري، لكن الجمود الحالي وما تصفه مجموعة الأزمات الدولية بأنه توازن "اللااتفاق واللاأزمة" لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية.

واعتبرت مجموعة الأزمات الدولية أنه "حتى وإن كانت هناك فرصة لنجاح العملية (التفاوضية) في فيينا بحلول نهاية العام، هناك أيضا ما يدعو للخشية من فوات أوان التفاهم المطروح حاليا على الطاولة قريبا، لأن الهوّات أكبر من أن تردم وانعدام الثقة بين الولايات المتحدة وإيران أعمق من أن يتم تخطيه".

وتخوّفت المجموعة من "خطر دخول الفرقاء في دوامة تفضي إلى مواجهة عسكرية إذا استُنفدت الجهود الدبلوماسية أو فشلت".

وتقول مصادر مقرّبة من الملف إن الأوضاع في أوكرانيا هي بالتأكيد عامل اضطراب، لكن "خطة العمل الشاملة المشتركة" التي شاركت روسيا والصين في إبرامها، لا تزال تخدم مصالح هذين البلدين.

ويشدد مركز صوفان للأبحاث على وجود رابط قوي بين إبرام "اتفاق (نووي) والسياق الحالي على صعيد الطاقة"، مشيرا إلى أن التوصل إلى تفاهم من شأنه أن يعيد النفط والغاز الإيرانيين إلى الأسواق الدولية.