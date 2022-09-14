على علاقة بأحدهما.. الداخلية تكشف تفاصيل شروع شابين في قتل فتاة المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران ومحمد شعبان:

كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخلية، تفاصيل الاعتداء على إحدى الفتيات باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتها حال سيرها بدائرة القسم.

تبلغ لمركز شرطة ثانِ المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بقيام أحد الأشخاص بالاعتداء على إحدى الفتيات باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتها حال سيرها بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين أنه حال سير الفتاة المشار إليها بدائرة القسم، تقابلت مع (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) على علاقة بأحدهما وقيام الثاني بمعاكستها.

وجهت الفتاة اللوم للأول ومعاتبته مما أثار حفيظته، فاعتدى عليها بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته مما أدى إلى إصابتها بجرح قطعي بالرأس.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخصين المشار إليهما والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، ونقل الفتاة للمستشفى لتلقى العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.