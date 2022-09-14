محاكمة 8 متهمين في واقعة "كفن عين شمس".. اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 8 متهمين باحتجاز مواطن وإكراهه بالتوقيع على إيصال أمانة، في واقعة المعروفة إعلاميا "كفن عين شمس"، لاتهامهم بقضية خطف جديدة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى عبد الفتاح لبنة، وعضوية المستشارين محمد كمال محمد عبد الستار، وهاني مصطفى أحمد، وأمانة سر رجب شعبان.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا في خطف شاب وقاموا بتعذيبه وتهديده بالقتل واستعراض القوة، في القضية رقم 2071 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة.

كانت النيابة أمرت بحبس المتهمين فى واقعة كفن عين شمس على ذمة التحقيق، وكشفت أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا استعرضوا القوة على عاملين بمركب نيلي يملكه المجني عليهم الثلاثة وروعوا من فيه وقلبوه رأسا علي عقب، فأبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة بها، والتي أمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطف آخرون معه عاملا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول أشخاص بإنهاء النزاع بين الطرفين، ولكنهما رفضا الصلح بينهما.

وبعد إخطار الشرطة بذلك هددت عائلة المتهمين عائلة المجني عليهم بإيذائهم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف.

وشملت الاتهامات أن المتهمين أحرزوا وحازوا سلاحا ناريا مششخنا وبندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية مششخنة.