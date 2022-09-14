مشادة كلامية وجه بعدها الشاب طعنة للفتاة.. ماذا حدث في محيط شارع الدراسات بالمنصورة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

قال أهالي أن مشادة كلامية حدثت بين شاب وفتاة في شارع متفرع من منطقة كلية الدراسات بالمنصورة وجه بعدها الأول طعنة للثانية.

وأمسك أهالي بمدينة المنصورة بشابين عند محاولتهما الفرار بعدما طعن أحدهما فتاة باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته بمدينة المنصورة.

وطعن الشاب الفتاة بشارع كلية الدراسات بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية أمام المارة.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة، بطعن شاب وبصحبته آخر لفتاة.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة فتاة في العقد الثاني من عمرها، وذلك أثناء مرورها بأحد شوارع المجاورة المؤدية إلى الدراسات.

وجرى نقل الفتاة إلى مستشفى المنصورة الدولي في حالة حرجة.

وأكد شهود عيان أنهم فوجئوا بشابين يسيران خلف فتاة وحاولوا التحدث معاها وحدث بينهم شد وجذب فقام أحدهم بإخراج مطواة من ملابسه وطعنها فى رقبتها ورأسها وفر هاربا هو ومن معه إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه.

وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وكشف ملابسات الحادث.

وسنوافيكم بالتفاصيل..