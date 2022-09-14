ضبط "مطاوي" وكبسولات مخدرة مع راكبين قادمين من الدوحة وبيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، أسلحة بيضاء وكبسولات مخدرة مع راكبين فور وصولهما من الدوحة وبيروت، حاولا تضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات.

وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الدوحة على الطائرة القطرية، جرى الاشتباه في أحد الركاب القادمين نظرا لارتباكه، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY وتم العثور على بعض الأجسام المعدنية التي يشتبه أن تكون مطاحن مواد مخدرة.

وبتفتيش حقائب الراكب، تبين وجود 5 مطاحن مختلفة الأشكال والأحجام خاصة بطحن المواد المخدرة، وعلبة بيضاء اللون بداخلها كمية من كبسولات أدوية ذات لون أخضر وأصفر مجهولة الهوية، يشتبه أن تكون من مادة الترامادول المخدرة.

أما الواقعة الثانية، فأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت على طائرة الشرق الاوسط رحلة رقم ٣٠٤، تم الاشتباه في راكب وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود عدد من "المطاوي" المعدنية وصاعق وقبضة حديدية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي بعد العرض علي الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة ، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .​