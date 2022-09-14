اندلاع حرائق غابات جديدة في جنوب غرب فرنسا واحتراق منازل

اندلاع حرائق غابات جديدة في جنوب غرب فرنسا (أ ف ب).

اشتعلت حرائق غابات في جنوب غرب فرنسا، ودمرت أربعة منازل، وأحرقت 1300 هكتار، وأجبرت 540 شخصاً على مغادرة منطقة أصابتها بالفعل حرائق ضخمة هذا الصيف.

ويكافح نحو 350 من رجال الإطفاء الحريق الذي شب أمس الاثنين في منطقة ميدوك لزراعة العنب.

وقال حاكم منطقة جيروند اليوم الثلاثاء «احترقت أربعة منازل وعدة مبان».

وواجهت فرنسا، مثل بقية أوروبا، موجات من الحر والجفاف خلال الصيف تسببت في حرائق غابات متعددة في جميع أنحاء القارة.