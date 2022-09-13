شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار تشيلسي اليوم.. مالك البلوز يفتح النار على توخيل وختام استعدادات الفريق لمباراة سالزبورج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر "بولي" المالك الحالي لنادي تشيلسي الإنجليزي العديد من التصريحات الصحفية المدوية بشأن سبب إقالة توماس توخيل من تدريب البلوز، وتعيين جراهام بوتر بدلًا عنه.

تصريحات مدوية من مالك تشيلسي عم توماس توخيل

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية التصريحات المثير التي فجرها بولي عن توخيل، والتي جاءت كالتالي..

أكد بولي في تصريحات صحفية: "توخيل هو مدرب موهوب للغاية ولديه نجاح كبير، رؤيتنا للنادي كانت العثور على مدرب يريد التعاون معنا".

وواصل: "لم نكن على يقين بأن توخيل يرى هذه الرؤية كما نراها نحن، لم يكن هناك رؤية مشتركة بيننا".

تشيلسي يختتم استعداداته لمواجهة ريد بول سالزبورج بدوري أبطال أوروبا 2022/2023

اختتم نادي تشيلسي الإنجليزي استعداداته لمواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي نساء الغد الأربعاء الموافق 14 من سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات.

ونستعرض لكم فيما يلي كل ما يخص مباراة تشيلسي القادمة في دوري الأبطال، وذلك يأتي كالتالي..

كل ما يخص مباراة تشيلسي وريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا 2022/2023

يأتي كل ما يخص مباراة تشيلسي وسالزبورج كالتالي..

موعد مباراة تشيلسي وريد بول سالزبورج في دوري الأبطال 2022/2023

من المقرر أن يقع ريد بول سالزبورج ضيفًا ثقيلًا على تشيلسي مساء اليوم الأربعاء في منافسات دوري الأبطال.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وريد بول سالزبورج اليوم في دوري الأبطال

وتُنقل أحداث المباراة المرتقبة بين تشيلسي وريد بول سالزبورج عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية، الناقل الحصري لمجريات دوري الأبطال في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تعرف على موقف تشيلسي في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا 2022/2023

يقع البلوز في المجموعة الخامسة رفقة « ميلان الإيطالي، ريد بول سالزبورج النمساوي، دينامو زغرب الكرواتي».

ويأتي جدول ترتيب المجموعة الخامسة كالتالي..

1- دينامو زغرب - 3 نقاط.

2- ميلان - نقطة واحدة.

3- ريد بول سالزبورج - نقطة واحدة.

4- تشيلسي دون نقاط.

الجدير بالذكر خسر تشيلسي في الجولة الأولى من دوري الأبطال بدور المجموعات على ايد دينامو زغرب الكرواتي، لتقرر إدارة البلوز إقالة الألماني توماس توخيل من تدريب الفريق.