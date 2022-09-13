شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يكسر رقم أسطورة ليفربول بعد هدفه ضد أياكس بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في كسر رقم أسطورة فريقه السابق، في دوري أبطال أوروبا.

واستطاع النجم المصري محمد صلاح، أن يحرز هدف التقدم لناديه ليفربول في مواجهة أياكس أمستردام، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتقدم صلاح لصالح فريقه في الدقيقة 17، من صناعة زميله البرتغالي ديوجو جوتا، قبل أن يتعادل محمد قدوس لصالح أياكس في الدقيقة 27 من المباراة، قبل أن يحرز ماتيب هدف الفوز لفريقه في الدقائق الأخيرة.

صلاح يتفوق على جيرارد في دوري أبطال أوروبا

وأكدت شبكة "أوبتا للإحصائيات"، أن صلاح تجاوز سجل أهداف الأسطورة ستيفن جيرارد مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا، على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وتابعت "صلاح رفع رصيده إلى 15 هدفا مقابل 14 فقط لجيرارد، لينفرد الفرعون المصري بصدارة هدافي ليفربول في دوري الأبطال على ملعبه".

وأضافت الشبكة، أن صلاح أنهى صيامه التهديفي في دوري أبطال أوروبا، بعدما فشل في التسجيل خلال المباريات السبعة الماضية.

ليفربول يعبر أياكس بصعوبة بدوري الأبطال

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز ضد أياكس أمستردام الهولندي، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.