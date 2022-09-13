انت الان تتابع خبر حصيلة وفيات الكوليرا في دولة مجاورة للعراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي بيان التحديث اليومي للوضع الوبائي حول مرض الكوليرا في سوريا، أوضحت الوزارة أن مدينة حلب ما زالت هي الأعلى في عدد الإصابات إذ تركزت فيها 22 إصابة، تيليها محافظة الحسكة بـ 13 إصابة، وفي دير الزور 10 إصابات، وفي اللاذقية 6 إصابات، بينما تم تسجيل إصابتين في دمشق.وعن توزع الوفيات، قالت الوزارة إن مدينة حلب سجلت 4 وفيات، وتم تسجيل حالتي وفاة في دير الزور، وحالة وفاة واحدة في الحسكة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم "على مدار الساعة بالترصد الوبائي للمرض واتخاذ الإجراءات المناسبة لتطويقه بالتعاون مع الجهات المعنية"، ونوهت إلى أن "العلاج متوفر بكافة أشكاله" وأنه "تم تعزيز وتزويد المشافي بمخزون إضافي من العلاج تحسباً لأي زيادة في أعداد الحالات المحدودة حتى الآن".