انت الان تتابع خبر الكشف عن إجراء مرتقب للولايات المتحدة يخص النفط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتبت الوكالة: "قد تبدأ الولايات المتحدة في تجديد احتياطاتها النفطية الاستراتيجية عندما تنخفض أسعار النفط الخام إلى نحو 80 دولارا للبرميل".

وانخفضت مخزونات النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة إلى 434.1 مليون برميل.



ويعد هذا أكبر انخفاض في مخزون النفط في الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في الولايات المتحدة منذ شهر مايو 2022، وبذلك تكون الاحتياطيات قد بلغت أدنى مستوى منذ شهر أكتوبر 1984