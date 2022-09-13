متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة القطرية الدوحة

الشارقة - اميمة ياسر - قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن «زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعاصمة القطرية الدوحة، تأتي قبل محطات هامة على الصعيد الدولي؛ ومنها القمة العربية المنعقدة في الجزائر وقمة تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ، شهر نوفمبر المقبل».

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الوطن العربي والأمة العربية تمر بوقت دقيق جدًا، منوهًا إلى وجود أزمات مزمنة في المنطقة، وقضايا لم تحل بعد.

وأكد أن موقف مصر ثابت من عودة الدولة الوطنية، والتعامل مع الحكومات المركزية والجيوش الوطنية ومؤسسات الدولة، بعيدًا عن أي مليشيات ومنظمات مسلحة، موضحًا أن التشديد على تلك الثوابت، يؤدي إلى حل العديد من الأمور في المنطقة.

ونوه متحدث الرئاسة، إلى أن «غياب الدولة الوطنية، وضعف المؤسسات والجيوش الوطنية والحكومات المركزية، يؤدي إلى تعاظم التدخل الخارجي وعمل المليشيات المسلحة».

وعن حل جميع القضايا العالقة مع قطر، عقب: «ننظر دائمًا للمستقبل، حدثت مناقشات عديدة منذ قمة العلا وحتى اليوم، وأجريت زيارات على أعلى مستوى بين الدوليتين بين الوزراء بالتبادل، وآخرها زيارة لوفد مصري رفيع المستوى إلى الدوحة منذ شهرين، تمت تسوية العديد من الأمور، ومصر دائما مع التضامن العربي والعمل العربي المشترك والتعاون ونبذ الخلاف».