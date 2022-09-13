شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بجامعة بنى سويف: الدولة أعطت المشروعات الصغيرة مزايا وحوافز وخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد محمود المصرى، عميد معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بنى سويف، إن الدولة المصرية خلال السنوات الثامنة الأخيرة اعتبرت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية صغر ركيزة أساسية للتنمية الحقيقية فى مصر.

وأضاف خلال إتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة أولت هذه المشروعات العديد من المزايا والحوافز والخدمات، المالية وغير المالية، كى تضمن إستمراريتها، كما أنه كان هناك مجموعة من الحوافز منها الإعفاء الضريبى وإعفاء فى رسوم التوثيق فى الشهر العقارى وتسهيلات إئتمانية.

تابع، كما خفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات التى يتم إستيرادها من الخارج بنسبة 2 إلى 5 %، كما أنه ولأول مرة يتم عمل نظام ضريبى فى مصر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث جعل من يعمل بمشروع 250 ألف جنيه يدفع 1000 جنيه فقط فى السنة.